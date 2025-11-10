В Оренбурге прошли Всероссийские киберучения

Всероссийские киберучения среди сотрудников служб информационной безопасности (ИБ) состоялись 1 ноября в Оренбурге. Развитие безопасности в онлайн-среде — одно из направлений нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Мероприятие прошло на полигоне Ampire среди команд государственных учреждений, исполнительных органов регионов, промышленных предприятий и организаций Оренбургской области. Киберучения состояли из двух этапов. В онлайн-отборе приняли участие 60 специалистов из различных регионов России: Оренбургской, Курганской, Тамбовской, Астраханской областей, Якутии и других. На нем отрабатывали полный цикл реагирования на инциденты информационной безопасности, выполняя задачи ИТ-специалиста в роли сотрудника ИБ-службы.
По результатам отборочного тура в финал вышли десять команд, показавших наилучший результат. Он проходил по сценарию «Защита корпоративного портала». В итоге первое место заняла команда «or 1=1» из Удмуртии, второе — команда VCCJ Башкирии, третье место у Kernel Panic из Оренбургской области. Все участники получили сертификаты, а победители — памятные призы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.