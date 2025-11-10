В Приволжском районе Самарской области провели акцию «Ночь искусств»

Фольклорные посиделки на тему «Код предков в узорах и словах» провели в Центральной межпоселенческой библиотеке села Приволжье Самарской области, сообщили в администрации Приволжского муниципалитета. Мероприятие прошло в ходе Всероссийской акции «Ночь искусств» национального проекта «Семья».
В зале музейно-выставочной экспозиции библиотеки была воссоздана обстановка старинных посиделок. Преподаватель приволжской детской школы искусств по классу фольклор Наталья Хрусталева рассказала присутствующим об устройстве древнерусской избы. Они узнали о символике обереговых узоров на одежде и предметах быта, о значении устаревших слов и выражений.
С помощью презентации участники погрузились в историю и вспомнили традиции русского чаепития. Также интерес вызвала книжно-иллюстративная выставка. Продолжились посиделки пением русских народных песен и исполнением кадрили.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.