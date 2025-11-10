Воздух стал ещё опаснее? Чем дышали омичи в октябре

Свежие данные Обь-Иртышского УГМС показывают тревожную тенденцию: всего за месяц воздух в Омске перешел из категории «грязного» в статус «очень грязного». Если в сентябре уровень загрязнения характеризовался как «повышенный», то октябрь принес городу уже «высокий» уровень загрязнения.
Особую тревогу вызывает тот факт, что ухудшение качества воздуха произошло вопреки более благоприятным метеоусловиям. В октябре было всего 9 дней с НМУ против 18 в сентябре. Это означает, что проблема кроется не в погоде, а в постоянных выбросах загрязняющих веществ.
Почти весь город оказался в зоне риска. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ зафиксированы в 4 из 5 округов. Единственным относительно чистым районом стал Ленинский округ.
Хуже всего пришлось Центральному округу — здесь уровень загрязнения официально признан «высоким». В Кировском, Советском и Октябрьском округах ситуация немногим лучше — «повышенный» уровень.
Каждый район получил свой «коктейль» из вредных веществ:
- Октябрьский округ: формальдегид;
- ЦАО, КАО, САО: сероводород, оксид и диоксид азота;
- Центральный и Кировский округи: добавился оксид углерода;
- Советский округ: повышенное содержание взвешенных частиц.