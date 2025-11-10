Воздух стал ещё опаснее? Чем дышали омичи в октябре

Особую тревогу вызывает тот факт, что ухудшение качества воздуха произошло вопреки более благоприятным метеоусловиям. В октябре было всего 9 дней с НМУ против 18 в сентябре. Это означает, что проблема кроется не в погоде, а в постоянных выбросах загрязняющих веществ.