Стадион «Изумруд» в Тимашевске преобразится

— Видим, насколько популярен этот стадион среди местных жителей. Сюда приходят и взрослые, и дети. Объект занят и рано утром, и поздно вечером. Существующие дорожки вокруг поля не могли вмещать всех желающих заниматься бегом или спортивной ходьбой. Поэтому дорожки расширили. Планируем также построить и велодорожку.