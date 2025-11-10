Стадион «Изумруд» в Тимашевске преобразится

На стадионе «Изумруд» в Тимашевске приступили ко второму этапу реконструкции, который предполагает создание беговых дорожек, парковки для машин, установку ограждения и замену трибуны для болельщиков. Об этом сообщил глава города Николай Панин.
На данный момент устанавливают бордюры и кладут асфальт на беговых дорожках. В следующем году на них нанесут резиновое покрытие. При этом, как сообщил Николай Панин, асфальт усилили каркасом из металлической сеткой, который увеличит срок службы.
— Видим, насколько популярен этот стадион среди местных жителей. Сюда приходят и взрослые, и дети. Объект занят и рано утром, и поздно вечером. Существующие дорожки вокруг поля не могли вмещать всех желающих заниматься бегом или спортивной ходьбой. Поэтому дорожки расширили. Планируем также построить и велодорожку.
Мэр также отметил, что идет ремонт в хозяйственном блоке. После завершения работ, около него сделают тротуары и разобьют клумбы. Также появится стоянка для машин.
В рамках первого этапа реконструкции, который завершился в прошлом году, около стадиона поменяли инженерные коммуникации, а также сделали дренаж под полем.