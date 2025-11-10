Ричмонд
В Тихвине Роснано и АСИ построят экокластер по переработке отходов

Проект предусматривает строительство комплекса мощностью более 40 тыс. тонн.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Группа «Роснано» и Агентство стратегических инициатив (АСИ) создадут в Тихвине Ленинградской области первый региональный экокластер по переработке отходов, который будет работать по принципу «ноль отходов». Проект предусматривает строительство комплекса мощностью более 40 тыс. тонн перерабатываемых отходов в год, сообщили ТАСС в пресс-службе Роснано.

«Цель проекта — доказать, что принцип “ноль отходов” реален и может быть технологичным, самоокупаемым и вовлекающим общество. Это трансформация самой логики производства, где мусор становится ценным ресурсом и энергией», — приводятся в сообщении слова генерального директора АО «ЭФИР» Ивана Ожгихина.

Соглашение о создании экотехнологического центра подписали АО «ЭФИР» (входит в группу «Роснано») и администрация Тихвинского района. Комплекс будет перерабатывать бумажные, пластиковые, резиновые, пищевые, стеклянные и древесные отходы, а также станет площадкой для экологического просвещения и внедрения систем раздельного сбора с применением искусственного интеллекта.

Проект реализуется в рамках модели циклической экономики, разработанной Роснано и ИНТЦ «Сириус», при поддержке АСИ. Финансирование обеспечивается за счет целевых фондов, также планируется привлечение инвестиций через цифровые финансовые активы.

В Роснано ожидают, что запуск экокластеров позволит создать новые рабочие места, внедрить современные технологии глубокой переработки отходов и стимулировать развитие экологически ответственного бизнеса в регионах.