В Тихвине Роснано и АСИ построят экокластер по переработке отходов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Группа «Роснано» и Агентство стратегических инициатив (АСИ) создадут в Тихвине Ленинградской области первый региональный экокластер по переработке отходов, который будет работать по принципу «ноль отходов». Проект предусматривает строительство комплекса мощностью более 40 тыс. тонн перерабатываемых отходов в год, сообщили ТАСС в пресс-службе Роснано.