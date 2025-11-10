Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять популярных продуктов заметно подорожали в Башкирии

В Башкирии зафиксирован рост цен на основные продукты питания.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии дорожают продукты питания. В Башстате проанализировали изменение стоимости продовольственных товаров в период с 27 октября по 5 ноября и выяснили, что наибольший рост за эти десять дней показали свежие огурцы. В начале ноября килограмм этого продукта достиг 112,84 рубля, что на 6,49% выше, чем в конце октября.

Существенно подорожала также белокочанная капуста — на 5,28% до 26,89 рубля, столовая свекла — на 4,79% до 30,65 рубля, и морковь — на 3,60% до 32,20 рубля за килограмм.

В список наиболее подорожавших товаров вошли бананы и свежие помидоры. Цена на бананы выросла на 3,60% (до 138,29 рубля), а на помидоры — на 1,56% (до 191,60 рубля).

Также отмечено подорожание следующих продуктов:

— маргарин — на 1,27% до 271,41 рубля;

— куриные яйца — на 1,26% до 69,42 рубля за десяток;

— охлажденные и замороженные куры — на 1,12% до 203,56 рубля;

— ультрапастеризованное молоко — на 0,79% до 100,02 рубля за литр.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.