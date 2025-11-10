Десять популярных продуктов заметно подорожали в Башкирии

В Башкирии дорожают продукты питания. В Башстате проанализировали изменение стоимости продовольственных товаров в период с 27 октября по 5 ноября и выяснили, что наибольший рост за эти десять дней показали свежие огурцы. В начале ноября килограмм этого продукта достиг 112,84 рубля, что на 6,49% выше, чем в конце октября.