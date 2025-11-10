Десять популярных продуктов заметно подорожали в Башкирии

В Башкирии дорожают продукты питания. В Башстате проанализировали изменение стоимости продовольственных товаров в период с 27 октября по 5 ноября и выяснили, что наибольший рост за эти десять дней показали свежие огурцы. В начале ноября килограмм этого продукта достиг 112,84 рубля, что на 6,49% выше, чем в конце октября.
Существенно подорожала также белокочанная капуста — на 5,28% до 26,89 рубля, столовая свекла — на 4,79% до 30,65 рубля, и морковь — на 3,60% до 32,20 рубля за килограмм.
В список наиболее подорожавших товаров вошли бананы и свежие помидоры. Цена на бананы выросла на 3,60% (до 138,29 рубля), а на помидоры — на 1,56% (до 191,60 рубля).
Также отмечено подорожание следующих продуктов:
— маргарин — на 1,27% до 271,41 рубля;
— куриные яйца — на 1,26% до 69,42 рубля за десяток;
— охлажденные и замороженные куры — на 1,12% до 203,56 рубля;
— ультрапастеризованное молоко — на 0,79% до 100,02 рубля за литр.
