«Подозревают руководство предприятия». Генпрокуратура сказала, что иностранная фирма получила 825 тысяч евро, не собираясь выполнять заказ

В Беларуси иностранная фирма обманула заказчика на 825 тысяч евро, получив деньги без выполнения заказа и сославшись на санкции. Подробности уголовного дела о мошенничестве рассказали в Генпрокуратуре.
Так, после проверки брестского управления по борьбе с экономическими преступлениями было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Выяснилось, что белорусская лизинговая компания и лесохозяйственные предприятия Брестской области в сентябре и декабре 2021 года заключили договора лизинга на поставку лесопильных линий. Стоимость контрактов составила около 2,6 миллиона белорусских рублей.
Затем лизинговая компания заключила с иностранным предприятием контракты на покупку данных линий и перечислила на их расчетный счет более 825 тысяч евро. Однако после поступления средств оборудование в Беларусь так и не поставили. А иностранное предприятие обратилось в суд, объявив себя банкротом.
Позже проверка показала, что фактический собственник и руководитель иностранной фирмы с сентября 2021-го по январь 2022-го, разместил на своем сайте недостоверные сведения о производственной деятельности. Изначально он и не намеревался выполнять свои обязательства, а хотел заключить контракты с белорусской лизинговой компанией. Кроме того, фигурирующее предприятие было зарегистрировано только в 2020-м и до заключения данных сделок, вообще, не осуществляло заявленной деятельности. Как и не было в отношении этой фирмы сведений о наличии работников и налоговых выплатах в бюджет зарубежного государства.
При этом должностные лица предприятия-контрагента сослались на форс-мажор. Объяснив, что заказ не выполнен якобы из-за введения в 2022-м Европейским союзом санкций, коснувшихся запрета на поставку оборудования государственным лесохозяйственным учреждениям Беларуси.
Но в Генпрокуратура подчеркнули, что односторонний отказ от исполнения заключенных договоров противоречит законодательству. По сути, это является вымышленным способом уклонения от исполнения взятых обязательств и завладением чужих денежных средств.
Ведется предварительное расследование.
