«Подозревают руководство предприятия». Генпрокуратура сказала, что иностранная фирма получила 825 тысяч евро, не собираясь выполнять заказ

Позже проверка показала, что фактический собственник и руководитель иностранной фирмы с сентября 2021-го по январь 2022-го, разместил на своем сайте недостоверные сведения о производственной деятельности. Изначально он и не намеревался выполнять свои обязательства, а хотел заключить контракты с белорусской лизинговой компанией. Кроме того, фигурирующее предприятие было зарегистрировано только в 2020-м и до заключения данных сделок, вообще, не осуществляло заявленной деятельности. Как и не было в отношении этой фирмы сведений о наличии работников и налоговых выплатах в бюджет зарубежного государства.