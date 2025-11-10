Для урайских школьников провели занятия в Ханты-Мансийской медакадемии

Ханты-Мансийскую медицинскую академию в ходе профильной смены «Первые шаги к профессии медицинского работника» посетили 12 учащихся 10−11-го медицинского класса школы № 4 города Урай, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Подготовка профессиональных кадров является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
За два дня ребята на практике узнали, как оказывать первую помощь, вязать хирургические узлы и останавливать кровотечения, а также получили сертификаты по программе «Школа юного хирурга». Школьники узнали, как используют биотехнологии в медицине. Также ребятам показали лабораторию, где студенты медакадемии изучают строение тела.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.