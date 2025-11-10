Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о трудовой миграции

Госдума 11 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о трудовой миграции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума 11 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о дополнении перечня оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином и лицом без гражданства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Государственной думы определил 11 ноября датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ о дополнении перечня оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином и лицом без гражданства», — сообщил журналистам по итогам заседания Совета Госдумы Володин.

Вопросы совершенствования миграционной политики являются приоритетными в работе депутатов ГД, отмечал Володин.

При этом, по его словам, «у регионов должно быть больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы они могли осуществлять более тонкую настройку законодательства в этой части».

В соответствии с законопроектом, основанием для прекращения трудового договора с иностранным гражданином может стать случай, когда работодатель приводит численность работников в соответствие с установленными нормативными правовыми актами субъектов РФ, ограничениями на осуществление трудовой деятельности указанных лиц.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше