Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о трудовой миграции

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума 11 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект о дополнении перечня оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином и лицом без гражданства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы определил 11 ноября датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ о дополнении перечня оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином и лицом без гражданства», — сообщил журналистам по итогам заседания Совета Госдумы Володин.
Вопросы совершенствования миграционной политики являются приоритетными в работе депутатов ГД, отмечал Володин.
При этом, по его словам, «у регионов должно быть больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы они могли осуществлять более тонкую настройку законодательства в этой части».
В соответствии с законопроектом, основанием для прекращения трудового договора с иностранным гражданином может стать случай, когда работодатель приводит численность работников в соответствие с установленными нормативными правовыми актами субъектов РФ, ограничениями на осуществление трудовой деятельности указанных лиц.