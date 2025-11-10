Пассажиры парома Seabridge покинули судно, сообщил источник

Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером, но 19 пассажиров оставались на борту — в компании Liderline заявили РИА Новости, что планировали приобрести для клиентов билеты на транспорт для возвращения в Россию.