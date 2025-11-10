Ричмонд
Японка вышла замуж за персонажа, который создала в ChatGPT

Церемонию бракосочетания женщина провела в очках дополнительной реальности.

Источник: Freepik

Жительница Японии Кано вышла замуж за персонажа, который создала в ChatGPT, подобные случаи перестают быть редкостью, сообщил телеканал RSK.

32-летняя японка сама придумала личность «жениха» после того, как расстроилась ее помолвка с реальным парнем. Женщина рассказала, что персонажа зовут Клаус и она считает его реальным человеком. Церемонию бракосочетания она провела в очках дополнительной реальности, говорится в сообщении.

Согласно исследованию The New York Times, у каждого пятого взрослого американца была интимная связь с чат-ботом. Отмечается, что в «отношения» с нейросетью вступают в том числе люди в возрасте 40−50 лет.