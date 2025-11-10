Пеликаны в Калининградском зоопарке осваивают исторический пруд

В Калининградском зоопарке — изменения. Пеликаны-красавцы Федя, Зина и Кудряшка переехали с Большого пруда на Пеликаний пруд. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка. Событие это очень важное, так как речь идет о старинном водоеме, на котором пеликаны жили с начала ХХ века.