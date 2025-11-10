Ричмонд
Пеликаны в Калининградском зоопарке осваивают исторический пруд

Птицы здесь жили с начала XX века.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке — изменения. Пеликаны-красавцы Федя, Зина и Кудряшка переехали с Большого пруда на Пеликаний пруд. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка. Событие это очень важное, так как речь идет о старинном водоеме, на котором пеликаны жили с начала ХХ века.

«Переехали, чтобы быть поближе к павильону: калининградский ноябрь капризный товарищ, то ветра, то заморозки», — прокомментировали в зоопарке.

Отмечается, что в холодные ночи птиц заводят спать в теплое помещение, а утром снова выпускают гулять.