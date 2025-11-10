Ричмонд
Расписание поездов на МЦД-2 изменится c 11 по 14 ноября

В период с 11 по 14 ноября изменится расписание поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2), сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

«После 23:00 11, 12 и 13 ноября интервалы движения будут увеличены до 20−50 минут», — говорится в сообщении.

Кроме того, после 00:00 до 5:00 изменятся пути движения поездов: 12 и 13 ноября поезда в обе стороны на участке от станции «Красный Балтиец» до станции «Щукинская» будут ходить по пути в сторону Подольска, а 14 ноября поезда в обе стороны будут ходить по пути в сторону Подольска на участке от станции «Дмитровская» до станции «Щукинская».

На станциях «Дмитровская», «Гражданская», «Красный Балтиец» и «Стрешнево» изменится привычная платформа отправления при следовании в сторону Нахабино (в область).

«В период изменений пройдут работы для возведения нового путепровода через пути МЦД-2, чтобы соединить ул. Добролюбова, Складочная и Двинцев автомобильной дорогой. В будущем это позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Марьина Роща, Савеловский, Тимирязевский, Марфино и Останкинский», — пояснили в пресс-службе.