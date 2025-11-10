Расписание поездов на МЦД-2 изменится c 11 по 14 ноября

Кроме того, после 00:00 до 5:00 изменятся пути движения поездов: 12 и 13 ноября поезда в обе стороны на участке от станции «Красный Балтиец» до станции «Щукинская» будут ходить по пути в сторону Подольска, а 14 ноября поезда в обе стороны будут ходить по пути в сторону Подольска на участке от станции «Дмитровская» до станции «Щукинская».