Отличать дипфейки от настоящих снимков будет специальный сервис

Бета-версия специального детектора уже доступна для тестирования. На старте у всех пользователей будет доступно 100 проверок в месяц. Специальную программу разработала РВБ (Wildberries & Russ). Сейчас идёт тестирование детектора, по итогам которого команда исправит выявленные недочёты и примет решение о дальнейшем векторе развития продукта. Создатели допускают скорое добавление для проверки аудиофайлов и видеороликов.
К разработке технологии привлекались профессиональные AI-художники. Авторы уверены, что сервис будет полезен в самых разных ситуациях: от онлайн-покупок до сложной новостной повестки. Точность распознавания сгенерированных изображений доходит до 95%.
«Бета-версия нашего нового сервиса уже позволяет каждому человеку проверить достоверность любого изображения, а в дальнейшем это можно будет сделать и с медиафайлами других форматов», — заявил руководитель Trust & Safety РВБ Игорь Сомов.