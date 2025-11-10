Отличать дипфейки от настоящих снимков будет специальный сервис

Бета-версия специального детектора уже доступна для тестирования. На старте у всех пользователей будет доступно 100 проверок в месяц. Специальную программу разработала РВБ (Wildberries & Russ). Сейчас идёт тестирование детектора, по итогам которого команда исправит выявленные недочёты и примет решение о дальнейшем векторе развития продукта. Создатели допускают скорое добавление для проверки аудиофайлов и видеороликов.