Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отличать дипфейки от настоящих снимков будет специальный сервис

Он может помочь разобраться в товарах на маркетплейсах или же в новостной повестке.

Источник: Freepik

Бета-версия специального детектора уже доступна для тестирования. На старте у всех пользователей будет доступно 100 проверок в месяц. Специальную программу разработала РВБ (Wildberries & Russ). Сейчас идёт тестирование детектора, по итогам которого команда исправит выявленные недочёты и примет решение о дальнейшем векторе развития продукта. Создатели допускают скорое добавление для проверки аудиофайлов и видеороликов.

К разработке технологии привлекались профессиональные AI-художники. Авторы уверены, что сервис будет полезен в самых разных ситуациях: от онлайн-покупок до сложной новостной повестки. Точность распознавания сгенерированных изображений доходит до 95%.

«Бета-версия нашего нового сервиса уже позволяет каждому человеку проверить достоверность любого изображения, а в дальнейшем это можно будет сделать и с медиафайлами других форматов», — заявил руководитель Trust & Safety РВБ Игорь Сомов.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше