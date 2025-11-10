В Госдуме предложили сделать номер СНИЛС и ОМС таким же, как номер телефона

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением сделать номер СНИЛС и ОМС таким же, как номер телефона, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем целесообразным предложить модернизировать действующую систему идентификации, предоставив гражданам право по своему желанию использовать номер мобильного телефона в качестве номера СНИЛС и (или) номера полиса ОМС», — сказано в письме.
По мнению авторов, необходимо предоставить гражданину право добровольно заменить присвоенные ему номера СНИЛС и/или ОМС на номер мобильного телефона.
В документе отмечается, что, если гражданин сменил мобильный номер и обновил эту информацию в ЕСИА, связанные с ним номер СНИЛС и/или ОМС автоматически обновляются на новый телефонный номер.
Предложенное решение, по словам депутатов, позволит гражданину легко запоминать свои ключевые персональные номера и всегда иметь их «под рукой», а также отпадает необходимость носить с собой пластиковые или бумажные носители, распечатывать уведомления или делать копии документов — в экстренной ситуации гражданин сможет сразу назвать необходимый номер.