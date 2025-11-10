В Госдуме предложили сделать номер СНИЛС и ОМС таким же, как номер телефона

Предложенное решение, по словам депутатов, позволит гражданину легко запоминать свои ключевые персональные номера и всегда иметь их «под рукой», а также отпадает необходимость носить с собой пластиковые или бумажные носители, распечатывать уведомления или делать копии документов — в экстренной ситуации гражданин сможет сразу назвать необходимый номер.