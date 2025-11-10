Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продукты в Молдове резко дорожают: Куриные яйца — 45 леев за десяток, скумбрия — 330 леев за кило, а в это время официальная статистика отчитывается о снижении цен

За последние недели мясо подорожало на треть, овощи — почти вдвое, а яйца и рыба — до 75%

Источник: Комсомольская правда

Эксперт Георге Костандаки заявил, что официальная статистика в Молдове вводит граждан в заблуждение: по отчётам — продукты дешевеют, а в реальности цены стремительно растут, отметил эксперт.

За последние недели мясо подорожало на треть, овощи — почти вдвое, а яйца и рыба — до 75%.

«Те, кто не обращает внимания на цены, верят словам воров у власти, передаваемым через их послушные инструменты на телевидении, — радуются и хлопают в ладоши», — подытожил Костандаки.

К слову о подорожаниях — в Приднестровье резко выросли цены на яйца.

Теперь десяток обойдется в 41 рубль — примерно.

45 леев на наши деньги.

В Молдове 10 штук стоит 40 леев и более.

А вот скумбрия в Молдове резко подорожала более чем в два раза с 140 до 300−330 леев за килограмм. Теперь популярная и ранее доступная рыбка стала деликатесом.

Кстати, согласно данным Национального бюро статистики средние потребительские цены в Молдове за год выросли на 7%.

Продукты питания подорожали на 6,8%, непродовольственные товары — на 2,5%, а предоставляемые населению услуги — на 13,8%.

Кому верить НБС или глазам своим?

Что подорожало больше всего. Фото: соцсети.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдаване скупают квартиры в Одессе: Почему деньги уходят за границу, а цены на недвижимость в Кишиневе продолжают расти.

Пока рынок недвижимости в Молдове стремительно теряет связь с реальностью, многие молдаване нашли альтернативу — инвестиции в жильё у соседей, в Одессе (далее…).

Важная новость для жителей Молдовы: Какими будут новые банкноты евро.

Совсем недавно Европейский Центральный Банк принял решение о пуске в оборот банкнот евро нового образца (далее…).

Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS.

Корабль под управлением Майи Санду тонет, вода хлыщет в трюмы, а команда рассказывает сказки пассажирам вместо того, чтобы устранить течь и не допустить катастрофы, пишет аналитик Сергей Ткач (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше