Продукты в Молдове резко дорожают: Куриные яйца — 45 леев за десяток, скумбрия — 330 леев за кило, а в это время официальная статистика отчитывается о снижении цен

Эксперт Георге Костандаки заявил, что официальная статистика в Молдове вводит граждан в заблуждение: по отчётам — продукты дешевеют, а в реальности цены стремительно растут, отметил эксперт.
За последние недели мясо подорожало на треть, овощи — почти вдвое, а яйца и рыба — до 75%.
«Те, кто не обращает внимания на цены, верят словам воров у власти, передаваемым через их послушные инструменты на телевидении, — радуются и хлопают в ладоши», — подытожил Костандаки.
К слову о подорожаниях — в Приднестровье резко выросли цены на яйца.
Теперь десяток обойдется в 41 рубль — примерно.
45 леев на наши деньги.
В Молдове 10 штук стоит 40 леев и более.
А вот скумбрия в Молдове резко подорожала более чем в два раза с 140 до 300−330 леев за килограмм. Теперь популярная и ранее доступная рыбка стала деликатесом.
Кстати, согласно данным Национального бюро статистики средние потребительские цены в Молдове за год выросли на 7%.
Продукты питания подорожали на 6,8%, непродовольственные товары — на 2,5%, а предоставляемые населению услуги — на 13,8%.
Кому верить НБС или глазам своим?
Что подорожало больше всего. Фото: соцсети.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдаване скупают квартиры в Одессе: Почему деньги уходят за границу, а цены на недвижимость в Кишиневе продолжают расти.
Пока рынок недвижимости в Молдове стремительно теряет связь с реальностью, многие молдаване нашли альтернативу — инвестиции в жильё у соседей, в Одессе (далее…).
Важная новость для жителей Молдовы: Какими будут новые банкноты евро.
Совсем недавно Европейский Центральный Банк принял решение о пуске в оборот банкнот евро нового образца (далее…).
Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS.
Корабль под управлением Майи Санду тонет, вода хлыщет в трюмы, а команда рассказывает сказки пассажирам вместо того, чтобы устранить течь и не допустить катастрофы, пишет аналитик Сергей Ткач (далее…).