Курьерам в Ростовской области начали предлагать зарплаты в 140 тысяч рублей

Работодатели увеличили зарплатные предложения для курьеров на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области курьеры оказались одними из самых востребованных специалистов сферы логистики и перевозок за январь-сентябрь 2025 года. Такой вывод ранее сделали аналитики hh.ru.

Эксперты выяснили, что в некоторых территориях ЮФО на отчетный период курьерам предлагали заработок до 145,1 тысячи рублей. На Дону эта цифра была несколько меньше, но все равно находилась в районе 140 тысяч рублей.

Рост зарплат у специалистов, работающих в сфере доставки, отмечали также прошедшей весной. Тогда же фиксировалось увеличение спроса на доставщиков с автомобилями и пеших курьеров.

