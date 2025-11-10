Курьерам в Ростовской области начали предлагать зарплаты в 140 тысяч рублей

В Ростовской области курьеры оказались одними из самых востребованных специалистов сферы логистики и перевозок за январь-сентябрь 2025 года. Такой вывод ранее сделали аналитики hh.ru.
Эксперты выяснили, что в некоторых территориях ЮФО на отчетный период курьерам предлагали заработок до 145,1 тысячи рублей. На Дону эта цифра была несколько меньше, но все равно находилась в районе 140 тысяч рублей.
Рост зарплат у специалистов, работающих в сфере доставки, отмечали также прошедшей весной. Тогда же фиксировалось увеличение спроса на доставщиков с автомобилями и пеших курьеров.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.