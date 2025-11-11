В омском Минздраве озвучили новые оклады для медиков

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов подписал приказ, который устанавливает единые размеры окладов для сотрудников подведомственных учреждений. Документ распространяется на работников бюджетной сферы, чьи должности не относятся к профессиональным квалификационным группам.
Согласно документу, месячный оклад для разных категорий сотрудников составит:
буфетчицы, операторы стерилизаторов — 12 500 рублей; регистраторы — 14 200 рублей; младшие медсёстры/братья — 15 100 рублей; операторы контакт-центра — 15 600 рублей; фельдшеры стоматологические — 18 200 рублей; старшие лаборанты — 18 600 рублей; специалисты по охране труда и госзакупкам — 21 400−24 800 рублей; специалисты по физической реабилитации — 24 600 рублей; врачи выездных бригад скорой помощи — 31 000 рублей; главные медицинские сёстры — 35 000 рублей.
Добавим, что новые оклады применяются к трудовым отношениям, возникшим с 1 сентября этого года. Это означает, что сотрудников, которые уже работают на этих должностях, вероятно, ждёт перерасчёт заработной платы.
