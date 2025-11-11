Ричмонд
В омском Минздраве озвучили новые оклады для медиков

Ведомство ввело единые стандарты оплаты труда для немаленького перечня должностей.

Источник: Om1 Омск

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов подписал приказ, который устанавливает единые размеры окладов для сотрудников подведомственных учреждений. Документ распространяется на работников бюджетной сферы, чьи должности не относятся к профессиональным квалификационным группам.

Согласно документу, месячный оклад для разных категорий сотрудников составит:

буфетчицы, операторы стерилизаторов — 12 500 рублей; регистраторы — 14 200 рублей; младшие медсёстры/братья — 15 100 рублей; операторы контакт-центра — 15 600 рублей; фельдшеры стоматологические — 18 200 рублей; старшие лаборанты — 18 600 рублей; специалисты по охране труда и госзакупкам — 21 400−24 800 рублей; специалисты по физической реабилитации — 24 600 рублей; врачи выездных бригад скорой помощи — 31 000 рублей; главные медицинские сёстры — 35 000 рублей.

Добавим, что новые оклады применяются к трудовым отношениям, возникшим с 1 сентября этого года. Это означает, что сотрудников, которые уже работают на этих должностях, вероятно, ждёт перерасчёт заработной платы.

