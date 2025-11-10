В России расширили линейку медизделий до 732 единиц

Выпускаемая линейка медицинских изделий с начала года уже расширена до 732 наименований. Таких результатов удалось достичь при поддержке нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в правительстве РФ по итогам заседания проектного комитета по нацпроекту, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.
В новый ассортимент вошли изделия для ортопедии, реабилитации, анестезиологии, реанимации и неотложной медпомощи, ухода за ранами и раневыми поверхностями. Также до 18 увеличено производство жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые ранее не изготавливались в стране. Среди них лекарства для лечения онкологических заболеваний, спинальной мышечной атрофии, сахарного диабета 2-го типа, хронического гепатита С, шизофрении, активного псориатического артрита, острого подагрического артрита, обструктивных заболеваний дыхательных путей, хронической болезни почек, тромбоза глубоких вен.
Кроме того, при поддержке нацпроекта зарегистрирован новый радиофармацевтический лекарственный препарат, применяемый при диагностике рака предстательной железы. Еще разработан дизайн таргетной генетической панели для оценки предрасположенности к болезни Альцгеймера.
В 2026—2028 годах планируется провести клинические исследования инновационного противоопухолевого препарата и препарата на основе магнитных наночастиц оксида железа для диагностики злокачественных заболеваний. Помимо этого, ученые будут разрабатывать индивидуальные импланты хряща, созданные с помощью биопечати, и многое другое.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.