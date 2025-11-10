В России расширили линейку медизделий до 732 единиц

В новый ассортимент вошли изделия для ортопедии, реабилитации, анестезиологии, реанимации и неотложной медпомощи, ухода за ранами и раневыми поверхностями. Также до 18 увеличено производство жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые ранее не изготавливались в стране. Среди них лекарства для лечения онкологических заболеваний, спинальной мышечной атрофии, сахарного диабета 2-го типа, хронического гепатита С, шизофрении, активного псориатического артрита, острого подагрического артрита, обструктивных заболеваний дыхательных путей, хронической болезни почек, тромбоза глубоких вен.