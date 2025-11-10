Создана ультразвуковая терапия для защиты мозга от последствий инсультов

В результате этого 80−85% грызунов удалось пережить инсульт после ультразвуковой терапии, тогда как половина особей из контрольной группы погибла. Аналогичным образом, мыши значительно реже испытывали сбои в работе памяти и лучше контролировали свои конечности после ультразвуковой терапии, чем при ее отсутствии. Все это говорит в пользу того, что данный подход позволит значительно снизить риск смерти и улучшить качество жизни пациентов, переживших инсульт, подытожили ученые.