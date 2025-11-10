Минцифры рассказало, как восстановить интернет после «периода охлаждения»

Ограничения в Минцифры объяснили «усилением мер безопасности для борьбы с БПЛА»: теперь при въезде в Россию из-за рубежа нужно подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Операторы запустили новый механизм для защиты от дронов по требованию регуляторов, сказали там.