Какие проекты финансирует Банк развития по инициативе «Один район — один проект»?

Реализация инициативы «Один район — один проект» невозможна, минуя регионы, ответственность за эти проекты несут руководители местных органов власти. Для включения проекта в перечень необходимо инициировать его с подачи местных органов, а потом уже проходит конкурсная процедура и определяется значимость проекта. Проекты тщательно оцениваются местными властями и Банком развития, который также дважды проверяет проекты перед финансированием. -0-