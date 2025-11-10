Какие проекты финансирует Банк развития по инициативе «Один район — один проект»?

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА «Страна говорит» специалисты рассказали, сколько проектов профинансировал Банк развития по инициативе «Один район — один проект».
К региональным инициативам «Один район — один проект» можно добавить еще дополнительный продукт — импортозамещающие проекты, на которые Банк развития также выделяет финансирование.
Сколько проектов по инициативе «Один район — один проект» реализовано в Минской области? Что привлекает инвесторов в Минскую область?
В целом профинансирован по всей стране 101 такой проект на сумму свыше Br3 млрд при участии Банка развития и других банков. Сам Банк развития финансировал 75% этих проектов. Конкретно по инициативе «Один район — один проект» банком профинансировано проектов на Br1,3 млрд, что составляет 38% от общего объема кредитной поддержки.
Банк развития кредитует в основном промышленные, производственные и капиталоемкие предприятия. Более мелкие суммы предоставляют другие банки, а все проекты свыше Br7 млн обычно кредитуются через Банк развития.
Реализация инициативы «Один район — один проект» невозможна, минуя регионы, ответственность за эти проекты несут руководители местных органов власти. Для включения проекта в перечень необходимо инициировать его с подачи местных органов, а потом уже проходит конкурсная процедура и определяется значимость проекта. Проекты тщательно оцениваются местными властями и Банком развития, который также дважды проверяет проекты перед финансированием. -0-
