Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие проекты финансирует Банк развития по инициативе «Один район — один проект»?

К региональным инициативам «Один район — один проект» можно добавить еще дополнительный продукт — импортозамещающие проекты, на которые Банк развития также выделяет финансирование.

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА «Страна говорит» специалисты рассказали, сколько проектов профинансировал Банк развития по инициативе «Один район — один проект».

К региональным инициативам «Один район — один проект» можно добавить еще дополнительный продукт — импортозамещающие проекты, на которые Банк развития также выделяет финансирование.

Сколько проектов по инициативе «Один район — один проект» реализовано в Минской области? Что привлекает инвесторов в Минскую область?

В целом профинансирован по всей стране 101 такой проект на сумму свыше Br3 млрд при участии Банка развития и других банков. Сам Банк развития финансировал 75% этих проектов. Конкретно по инициативе «Один район — один проект» банком профинансировано проектов на Br1,3 млрд, что составляет 38% от общего объема кредитной поддержки.

Банк развития кредитует в основном промышленные, производственные и капиталоемкие предприятия. Более мелкие суммы предоставляют другие банки, а все проекты свыше Br7 млн обычно кредитуются через Банк развития.

Реализация инициативы «Один район — один проект» невозможна, минуя регионы, ответственность за эти проекты несут руководители местных органов власти. Для включения проекта в перечень необходимо инициировать его с подачи местных органов, а потом уже проходит конкурсная процедура и определяется значимость проекта. Проекты тщательно оцениваются местными властями и Банком развития, который также дважды проверяет проекты перед финансированием. -0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.