В подмосковные больницы поставили более 160 новых аппаратов ИВЛ

Более 160 современных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поступило в медучреждения Московской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Оборудование предназначено для помощи пациентам с нарушениями дыхательной функции, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В этом году в больницы Подмосковья уже поступило 162 аппарата ИВЛ. Новая медтехника распределена между 18 больницами региона, включая медицинские учреждения в Одинцове, Пушкине, Подольске и Луховицах.
«Продолжаем оснащать наши медорганизации современным оборудованием. До конца года в больницы региона поступят еще 5 единиц оборудования», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.