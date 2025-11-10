Волгоградскую область с начала года посетили более 1,77 млн туристов

Более 1,77 миллиона туристов посетили Волгоградскую область за десять месяцев 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.
Этот показатель на 7,2% превысил данные аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует об укреплении статуса региона как одного из популярных туристических центров. Росту турпотока способствовало развитие инфраструктуры и насыщенная событийная программа. Пик посещаемости пришелся на весну, когда в дни празднования 80-летия Победы регион принял около 244 тысяч гостей.
В течение года в области прошли крупные международные и всероссийские мероприятия. Среди ключевых событий — международный форум «Великое наследие — общее будущее» с участием глав государств, «Всероссийский день поля», чемпионат по серфингу, Камышинский арбузный фестиваль, молодежный фестиваль #ТриЧетыре и товарищеский матч сборных России и Ирана. В ноябре в регионе запланировано проведение Всероссийского фестиваля русской кухни.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.