«Союзмультфильм» требует компенсации от предпринимателей из Ростовской области

До этого, в октябре 2025 года в отношении бизнесменов зарегистрировали еще две претензии. Подобные иски от «Союзмультфильма» поступают довольно частно, почти ежемесячно. Чаще всего дела просят рассмотреть в упрощенном порядке. Напомним, о похожем споре по поводу образа Чебурашки сообщали в феврале 2025 года.