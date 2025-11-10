«Союзмультфильм» требует компенсации от предпринимателей из Ростовской области

Арбитражный суд Ростовской области принял сразу несколько исков о нарушении прав на товарный знак. Взыскать компенсации с донских индивидуальных предпринимателей в разных случаях требуют ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия “Союзмультфильм”.
В частности, от одного из предпринимателей хотят получить 100 тысяч рублей за использование образа Чебурашки (из мультфильмов «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Чебурашка идет в школу»). В суде истцу поручили представить доказательства, ответчику — отзыв на заявление и при необходимости контррасчет. При этом сторонам посоветовали попытаться урегулировать ситуацию самостоятельно.
Другой донской предприниматель также должен ответить перед судом за использование товарного знака, но в этом не уточняется, какого именно. В качестве доказательства истец приобщил к материалам DVD-диск. Через суд требуют 50 тысяч рублей.
До этого, в октябре 2025 года в отношении бизнесменов зарегистрировали еще две претензии. Подобные иски от «Союзмультфильма» поступают довольно частно, почти ежемесячно. Чаще всего дела просят рассмотреть в упрощенном порядке. Напомним, о похожем споре по поводу образа Чебурашки сообщали в феврале 2025 года.
