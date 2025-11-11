Ричмонд
В Петербурге изменили формат единого платёжного документа

Теперь он станет проще и нагляднее.

Источник: ЕИРЦ

С 1 ноября жители города будут получать квитанции обновлённого образца. Единый информационно‑расчётный центр совместно с Жилищным комитетом представил новый дизайн ЕПД, призванный сделать его удобнее для восприятия.

Из макета убрали лишние графические элементы, что позволило структурировать содержание и избавиться от визуальной перегруженности.

В верхней части квитанции теперь сразу отображаются ключевые данные: сумма к оплате, адрес объекта, номер лицевого счёта, а также общая информация о доме и помещении.

QR‑код для мгновенной оплаты без комиссии располагается в правом верхнем углу. Ниже — блок со справочной информацией, затем подробная сводка по состоянию лицевого счёта и детализированные начисления за текущий период.

В нижней части документа, в едином формате, представлены реквизиты всех поставщиков услуг.

Разработчики подчёркивают, что новый ЕПД отличается логичной структурой, упрощённым оформлением и понятным расположением основных сведений, что должно сделать оплату коммунальных услуг быстрее и комфортнее для горожан.