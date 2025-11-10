В селе Верхний Мамон Воронежской области открыли агротехкласс

Агротехнологический класс открылся в Верхнемамонском лицее Воронежской области в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Профильный седьмой класс призван готовить новые кадры для агропромышленного комплекса района и области. Инициатива направлена на раннюю профессиональную ориентацию и подготовку специалистов для работы на современной сельхозтехнике. Этот класс станет «кузницей кадров» для АПК. Ученики будут углубленно изучать современные агротехнологии, биотехнологии и инженерию.
«Сотрудничество с Воронежским государственным аграрным университетом и агрохолдингом АО “Молвест” открывает дорогу к практическому применению знаний и будущему трудоустройству выпускников лицея. Открытие агротехнологического класса — это уверенный шаг в будущее, который поможет нашим детям раскрыть свой потенциал и внести вклад в развитие родного края», — отметил директор Воронежского центра информационного обеспечения АПК Иван Подгорнов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.