Юные пианистки из Ейского района Кубани взяли призы всероссийского конкурса

Воспитанницы Должанской детской школы искусств Ейского района Краснодарского края добились впечатляющего успеха на Всероссийском конкурсе молодых исполнителей «Будущее страны», что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Три юные пианистки заняли весь пьедестал почета в номинации «Золотые ноты», сообщили в районной администрации.
Восьмилетняя Иванга Оксененко завоевала первое место, исполнив композицию «Хорошее настроение». Семилетняя Валерия Попова получила вторую премию за пьесу «Поклюем зернышки», а ее ровесница Василиса Афанасьева удостоилась третьей премии за исполнение произведения «Веселые шустрики».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.