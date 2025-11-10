Гражданин Германии: закрытие границы Литвой выглядит бредом

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие границы Литвой выглядит бредом. Таким мнением с журналистами поделился член партии «Альтернатива для Германии» Детлеф Бауэр, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Закрытие границы со стороны Литвы выглядит больше бредом каким-то. Может быть, они это делают для того, чтобы еще какой-нибудь лишний миллион от Европарламента получить», — высказал предположение Детлеф Бауэр. Он обратил внимание на важность свободы перемещения. Закрытие границ, по его словам, является больше борьбой против народа, чем попыткой что-то кому-то доказать.
Детлеф Бауэр находится в Минске для участия во втором конгрессе свободы «За мир и развитие», организованном Либерально-демократической партией Беларуси. Здесь он намеревается познакомиться с новыми людьми, наладить контакты. Если говорить про глобальную цель участия, то это мир в Европе.
Участниками конгресса стали представители Бельгии, Болгарии, Германии, Египта, Индии, Литвы, Норвегии, Сербии, Словакии, США, Туркменистана, Турции, Франции, Швейцарии, Черногории, России. -0-
Фото Леонида Щеглова.