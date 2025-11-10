Гражданин Германии: закрытие границы Литвой выглядит бредом

«Закрытие границы со стороны Литвы выглядит больше бредом каким-то. Может быть, они это делают для того, чтобы еще какой-нибудь лишний миллион от Европарламента получить», — высказал предположение Детлеф Бауэр. Он обратил внимание на важность свободы перемещения. Закрытие границ, по его словам, является больше борьбой против народа, чем попыткой что-то кому-то доказать.