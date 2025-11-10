В Пятигорске состоялся фестиваль профессий

Фестиваль профессий прошел 7 и 8 ноября в Пятигорске, сообщили в правительстве Ставропольского края. Мероприятие организовано при поддержке нацпроекта «Кадры» и собрало представителей власти, образования, бизнеса, школьников и их родителей.
Фестиваль предложил насыщенную программу. В «зоне приоритета» можно было узнать о профессиях, востребованных на ставропольском рынке труда. Интерактивные залы с презентациями, видеоматериалами и инсталляциями демонстрировали перспективы трудоустройства на ведущих предприятиях, а также траектории карьерного роста.
Особое внимание уделено практическому погружению в профессии в зоне мастер-классов. Организации-партнеры представили стенды с оборудованием, тренажерами и симуляторами, позволяющими попробовать себя в деле, освоить базовые навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности.
Кадровый центр «Работа России» собрал представителей образовательных учреждений, кадровых служб ведущих предприятий и карьерных консультантов, чтобы обсудить интеграцию на рынке труда. В центре внимания оказались не только ожидания и амбиции молодых специалистов, но также их соответствие требованиям работодателей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.