Жителей Дона попросили сообщать об атаках БПЛА в приложении

Жителей Ростовской области попросили сообщать о подозрительных объектах и угрозах безопасности. Оперативный обмен информацией предлагается осуществлять через мобильное приложение «РАДАР. НФ».

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в администрации города.

Если интернет-соединение отсутствует, «Радар. НФ» автоматически отправляет СМС с метаданными сигнала для фиксации в системе.

