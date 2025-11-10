В России ввели «период охлаждения» для SIM-карт после возвращения из-за границы: как это работает

В России начали действовать новые меры по защите от вражеских БПЛА, которые отразятся на мобильной связи. Теперь операторы связи будут проверять, кто использует SIM-карту, особенно если она приехала из другой страны. Если SIM-карту обнаружили в России, но не уверены, что её использует человек, а не дрон, то интернет и SMS на этой «симке» временно заблокируют, сообщили в Минцифры.