В России ввели «период охлаждения» для SIM-карт после возвращения из-за границы: как это работает

В России начали действовать новые меры по защите от вражеских БПЛА, которые отразятся на мобильной связи. Теперь операторы связи будут проверять, кто использует SIM-карту, особенно если она приехала из другой страны. Если SIM-карту обнаружили в России, но не уверены, что её использует человек, а не дрон, то интернет и SMS на этой «симке» временно заблокируют, сообщили в Минцифры.
С 10 ноября эту систему начали тестировать по всей стране. Если SIM-карта с российским номером не используется в течение трёх дней (72 часов) или прибывает из-за границы (из роуминга), то она будет заблокирована на 24 часа.
Если SIM-карту заблокировали, вам придёт SMS с инструкцией, как это исправить. Нужно будет зайти на сайт оператора и пройти простую проверку (капчу). Ещё можно позвонить в службу поддержки и подтвердить свою личность по телефону. Подробные инструкции можно найти на сайте каждого конкретного оператора.
Эти изменения сделаны для того, чтобы защитить людей от БПЛА. SIM-карты используются в дронах для навигации, и если заблокировать такую карту — дрон просто не сможет долететь до своей цели и потеряется в пространстве, а то и вовсе упадет на месте.
Ранее KP.RU писал, что в России появятся детские SIM-карты. Такие «симки» дадут родителям доступ к геолокации и фильтру звонков, что повысит детскую безопасность от мошенников.