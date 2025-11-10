Ричмонд
Иностранца подняли с места после отказа встать во время исполнения гимна РФ

Один из болельщиков схватил мужчину за капюшон и заставил подняться с места.

Источник: Комсомольская правда

В России перед началом турнира по смешанным единоборствам (ММА) иностранного болельщика силой подняли с места во время исполнения гимна РФ.

Как передает РИА Новости, в соцсетях распространились кадры, на которых иностранец остался сидеть на месте и смотреть в смартфон во время звучания гимна России. Мужчина проигнорировал замечания окружающих болельщиков и отказался подняться.

В какой-то момент один из зрителей с верхнего яруса схватил сидящего мужчину за капюшон и заставил встать на ноги.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября в Херсонской области произошел скандальный инцидент на футбольном матче кубка главы региона в поселке Новотроицкое. Во время исполнения гимна России одна из зрительниц принципиально отвернулась от флага России, отказалась вставать и поднимать ребенка. В ГУ МВД по области сообщили, что своим поступком женщина совершила нарушение порядка, принятого во время гимна РФ. По результатам рассмотрения иска женщину признали виновной. Ей назначили административный штраф.