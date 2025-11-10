Иностранца подняли с места после отказа встать во время исполнения гимна РФ

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября в Херсонской области произошел скандальный инцидент на футбольном матче кубка главы региона в поселке Новотроицкое. Во время исполнения гимна России одна из зрительниц принципиально отвернулась от флага России, отказалась вставать и поднимать ребенка. В ГУ МВД по области сообщили, что своим поступком женщина совершила нарушение порядка, принятого во время гимна РФ. По результатам рассмотрения иска женщину признали виновной. Ей назначили административный штраф.