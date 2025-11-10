В Воронеже появятся сквер «Солнечная поляна» и улица Атмосферная

Кроме того, комиссия поддержала ряд инициатив по установке памятных знаков. В микрорайоне Никольское появится памятный камень в честь 190-летия его образования. Будет установлен памятник пожарным и спасателям у пожарной части на улице Ленина. В парке «Орленок» разместят знак в честь Воронежского Михайловского кадетского корпуса, а в парке «Патриотов» — мемориальную плиту у памятника бойцам спецподразделений.