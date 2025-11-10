Ричмонд
В Воронеже появятся сквер «Солнечная поляна» и улица Атмосферная

Также установят памятный камень в микрорайоне Никольское в честь 190-летия его образования.

Новые зеленые зоны и улицы появятся в Воронеже по решению городской комиссии по культурному наследию в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.

В ходе заседания под председательством вице-мэра по социальной политике Любови Кулаковой были утверждены названия для новых объектов городской инфраструктуры.

В Коминтерновском районе появится сквер «Солнечная поляна», а в Левобережном районе — улица Атмосферная. Также были присвоены наименования нескольким зеленым зонам, включая скверы «Миниатюрный», «Ясеневый», «Радужный» и «17-го танкового корпуса» в разных районах города, а также новым улицам — Воздушной, Укромной и Приятному проезду.

Кроме того, комиссия поддержала ряд инициатив по установке памятных знаков. В микрорайоне Никольское появится памятный камень в честь 190-летия его образования. Будет установлен памятник пожарным и спасателям у пожарной части на улице Ленина. В парке «Орленок» разместят знак в честь Воронежского Михайловского кадетского корпуса, а в парке «Патриотов» — мемориальную плиту у памятника бойцам спецподразделений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.