В Воронеже появятся сквер «Солнечная поляна» и улица Атмосферная

Новые зеленые зоны и улицы появятся в Воронеже по решению городской комиссии по культурному наследию в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.
В ходе заседания под председательством вице-мэра по социальной политике Любови Кулаковой были утверждены названия для новых объектов городской инфраструктуры.
В Коминтерновском районе появится сквер «Солнечная поляна», а в Левобережном районе — улица Атмосферная. Также были присвоены наименования нескольким зеленым зонам, включая скверы «Миниатюрный», «Ясеневый», «Радужный» и «17-го танкового корпуса» в разных районах города, а также новым улицам — Воздушной, Укромной и Приятному проезду.
Кроме того, комиссия поддержала ряд инициатив по установке памятных знаков. В микрорайоне Никольское появится памятный камень в честь 190-летия его образования. Будет установлен памятник пожарным и спасателям у пожарной части на улице Ленина. В парке «Орленок» разместят знак в честь Воронежского Михайловского кадетского корпуса, а в парке «Патриотов» — мемориальную плиту у памятника бойцам спецподразделений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.