В подмосковной Коломне открыли новый сквер у кинотеатра «Горизонт»

Территорию для благоустройства выбирали сами жители Коломны в ходе всероссийского онлайн-голосования. Особое внимание уделили озеленению. В сквере высадили традиционные для региона растения: спирею, казацкий можжевельник, иву и гортензию. Для зонирования пространства использовали кизильник блестящий, который со временем сформирует живую изгородь. Уже следующей весной в сквере зацветут декоративные яблони Недзвецкого с яркими малиновыми цветами.