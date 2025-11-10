Ричмонд
В подмосковной Коломне открыли новый сквер у кинотеатра «Горизонт»

Территорию для благоустройства выбрали жители в ходе всероссийского онлайн-голосования.

Открытие нового сквера у кинотеатра «Горизонт» состоялось в подмосковной Коломне, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Благоустройство территории выполнено в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Территорию для благоустройства выбирали сами жители Коломны в ходе всероссийского онлайн-голосования. Особое внимание уделили озеленению. В сквере высадили традиционные для региона растения: спирею, казацкий можжевельник, иву и гортензию. Для зонирования пространства использовали кизильник блестящий, который со временем сформирует живую изгородь. Уже следующей весной в сквере зацветут декоративные яблони Недзвецкого с яркими малиновыми цветами.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.