В Казани завершился международный фестиваль «Орлята учатся летать»

Итоги VI Международного патриотического фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества «Орлята учатся летать» подвели в Казани, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети».
Фестиваль состоял из двух этапов: заочного отборочного и очного финала, который прошел с 29 октября по 1 ноября на базе Детской школы искусств имени М. А. Балакирева. Участие в конкурсе приняли более 1200 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет. Из них в финал вышли около 1100 юных дарований.
Творческие состязания проходили в шести номинациях, включая академический, народный и эстрадный вокал, хоровое пение, художественное слово и малые театральные формы. Помимо конкурсной программы, для участников организовали тематические концерты «С Родиной в сердце», творческие встречи с педагогами и членами жюри, а также бесплатные экскурсии по Казани и музейные программы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.