В Казани завершился международный фестиваль «Орлята учатся летать»

Фестиваль состоял из двух этапов: заочного отборочного и очного финала, который прошел с 29 октября по 1 ноября на базе Детской школы искусств имени М. А. Балакирева. Участие в конкурсе приняли более 1200 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет. Из них в финал вышли около 1100 юных дарований.