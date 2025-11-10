В Самарской области досрочно отремонтировали трассу до села Кандабулак

Завершен капитальный ремонт автомобильной дороги Сергиевск — Большая Чесноковка — Кандабулак в Сергиевском районе Самарской области, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. Работы выполнены на полгода раньше срока в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Отремонтированный участок протяженностью 8,2 км соединяет несколько населенных пунктов и является ключевым маршрутом для жителей, особенно для школьного автобуса, который доставляет детей из сел Ровное, Спасское и Кандабулак в Красносельскую школу.
При проведении ремонта использовались долговечные асфальтобетонные смеси, рассчитанные на интенсивное движение грузового транспорта. Было отремонтировано 16 водопропускных труб, установлены новые дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения. Особое внимание уделено безопасности в поселке Ровный, где построены тротуары, установлены опоры освещения и современные пешеходные переходы с энергосберегающими светофорами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.