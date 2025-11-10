Ученые назвали простой способ улучшить работу мозга за неделю

Семь дней интенсивных медитативных практик способны вызвать значительные изменения в работе мозга и биохимическом составе крови. Об этом сообщили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего, передает «Газета.Ru».
Исследование под руководством профессора Хемала Пателя показало, что после недельного ретрита у участников снизилась активность нейронных сетей, отвечающих за саморефлексию и эмоциональный контроль. Мозг начал функционировать более интегрированно и гибко, демонстрируя изменения, сходные с эффектом психоделических веществ, но без их применения.
Биохимический анализ выявил повышение уровня белков, связанных с нейропластичностью, и ускоренный рост нейронных отростков. Также ученые зафиксировали изменения в метаболических путях и увеличение концентрации эндогенных опиоидов — веществ, участвующих в регуляции боли, настроения и удовлетворения. Это объясняет ощущение благополучия после практик.
Профессор Патель отметил, что полученные данные демонстрируют мощный потенциал сознания влиять на физиологию организма.
