Ученые назвали простой способ улучшить работу мозга за неделю

Исследование под руководством профессора Хемала Пателя показало, что после недельного ретрита у участников снизилась активность нейронных сетей, отвечающих за саморефлексию и эмоциональный контроль. Мозг начал функционировать более интегрированно и гибко, демонстрируя изменения, сходные с эффектом психоделических веществ, но без их применения.