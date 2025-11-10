В Саратове стартовал конкурс юных скрипачей

В 2025 году отбор на конкурс стартовал 1 сентября. По итогам в конкурсных этапах принимают участие 49 исполнителей из Саратовской области, Татарстана, Москвы, Новосибирской, Рязанской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Так, 9 ноября в малом зале Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова состоялся фестиваль юных скрипачей от 7 до 12 лет.