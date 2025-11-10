В Саратове стартовал конкурс юных скрипачей

Всероссийский конкурс исполнителей на скрипке имени Наума Гольденберга стартовал 9 ноября и продлится до 17 ноября в Саратове, сообщили в министерстве культуры региона. Цели и задачи конкурса соответствуют главным направлениям национального проекта «Семья».
В 2025 году отбор на конкурс стартовал 1 сентября. По итогам в конкурсных этапах принимают участие 49 исполнителей из Саратовской области, Татарстана, Москвы, Новосибирской, Рязанской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Так, 9 ноября в малом зале Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова состоялся фестиваль юных скрипачей от 7 до 12 лет.
С 13 по 15 ноября в большом зале консерватории пройдут конкурсные публичные прослушивания в трех возрастных категориях: 13−15 лет, 16−26 и от 26 лет. 16 ноября состоится Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная вопросам музыкального исполнительства и воспитания молодых талантов.
В заключение 17 ноября в 15:00 в большом зале консерватории состоится награждение победителей и гала-концерт лауреатов. В нем примут участие Камерный оркестр студентов Саратовской консерватории и Академический симфонический оркестр Саратовской областной филармонии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.