Первую за 40 лет рысь добыли на охоте в Беларуси

На территории Шарковщинского охотничьего хозяйства учреждения «Верхнедвинская межрайонная организационная структура» РГОО «БООР» успешно добыт первый трофей рыси. В обществе напомнили, что охота на рысь стартовала 1 октября и закончится 31 января. «Данная охота в Беларуси была под запретом около 40 лет и разрешена законодательством с 2025 года ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны. При этом рысь, так же, как и медведь, в Беларуси имеет бинарный природоохранный статус — является одновременно охотничьим животным и диким животным, отнесенным к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь», — отметили в БООР.