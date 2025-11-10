10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую за 40 лет рысь добыли на охоте в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
На территории Шарковщинского охотничьего хозяйства учреждения «Верхнедвинская межрайонная организационная структура» РГОО «БООР» успешно добыт первый трофей рыси. В обществе напомнили, что охота на рысь стартовала 1 октября и закончится 31 января. «Данная охота в Беларуси была под запретом около 40 лет и разрешена законодательством с 2025 года ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны. При этом рысь, так же, как и медведь, в Беларуси имеет бинарный природоохранный статус — является одновременно охотничьим животным и диким животным, отнесенным к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь», — отметили в БООР.
Добыча рыси разрешается на основании плана управления популяцией рыси в Республике Беларусь, утвержденного Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Охота на рысь разрешена только в определенных регионах: Витебская область (15 районов), Гомельская область (14 районов), Гродненская область (2 района), Минская область (8 районов).-0-