В Беларуси запретили обращение маршмеллоу российского производителя

В Минздраве подчеркнули, что употребление скрытых пищевых красителей опасно: они могут вызывать аллергические реакции, астму, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожные заболевания, особенно у детей. Кроме того, это нарушает право потребителя на информацию о продукте и скрывает потенциальные риски для здоровья, такие как гиперактивность у детей, отравления, или развитие хронических заболеваний.