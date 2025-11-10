В Беларуси запретили обращение маршмеллоу российского производителя

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси временно запрещается обращение маршмеллоу российского производителя, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.
Санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения установлены факты обращения небезопасной пищевой продукции: ООО «Конфектум» (Россия). Так, в составе «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше» обнаружен незаявленный изготовителем в маркировке краситель азорубин (Е122).
В Минздраве подчеркнули, что употребление скрытых пищевых красителей опасно: они могут вызывать аллергические реакции, астму, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожные заболевания, особенно у детей. Кроме того, это нарушает право потребителя на информацию о продукте и скрывает потенциальные риски для здоровья, такие как гиперактивность у детей, отравления, или развитие хронических заболеваний.
С целью обеспечения оперативного реагирования на наличие рисков ухудшения санэпидобстановки, безопасности и безвредности продукции постановлением заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Республики Беларусь введена временная санитарная мера, устанавливающая запрет ввоза, реализации, хранения, транспортирования и использования всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции указанного производителя на территории внутреннего рынка страны, а также прекращено действие на территории Республики Беларусь свидетельства о государственной регистрации.
«Для того, чтобы пищевая продукция указанного изготовителя смогла вернуться на рынок нашей страны производитель должен организовать проведение корректирующих мероприятий, обеспечить их эффективность, стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенную систему контроля качества, включая лабораторные исследования продукции, оценку рисков факторов, вызвавших введение ограничений, и достижение по ним приемлемого уровня», — подчеркнули в Минздраве. -0-