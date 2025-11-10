Житель Орска Оренбургской области стал лучшим игроком в шашки

Виктория является многократной победительницей первенств России, Европы и мира была в числе фаворитов турнира, но в этот раз она заняла четвертые места во всех видах соревнований. Сергей в классических шашках обыграл всех основных соперников и завоевал первое место. Он впервые стал победителем первенства мира.