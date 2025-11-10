Житель Орска Оренбургской области стал лучшим игроком в шашки

Кандидат в мастера спорта по шашкам Сергей Свечников стал победителем первенства мира по русским шашкам среди юношей и девушек, сообщили в администрации города Орска Оренбургской области. Участие российских спортсменов в состязаниях международного уровня соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России».
Первенство прошло в турецком городе Манавгат по трем дисциплинам — классические, быстрые и молниеносные шашки. Участвовало 180 ребят из 12 стран. Среди спортсменов были двое орчан — мастер спорта Виктория Захарова и кандидат в мастера Сергей Свечников.
Виктория является многократной победительницей первенств России, Европы и мира была в числе фаворитов турнира, но в этот раз она заняла четвертые места во всех видах соревнований. Сергей в классических шашках обыграл всех основных соперников и завоевал первое место. Он впервые стал победителем первенства мира.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.