Накипь в чайнике повышает расходы на электроэнергию: физик объяснил связь

Появление посторонних шумов при работе электрочайника может быть связано с образованием накипи. Младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Гуськов предупредил, что отложения на стенках прибора могут привести к повышению счета за электроэнергию. Об этом пишет «Газета.Ru».