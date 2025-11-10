Накипь в чайнике повышает расходы на электроэнергию: физик объяснил связь

Появление посторонних шумов при работе электрочайника может быть связано с образованием накипи. Младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Гуськов предупредил, что отложения на стенках прибора могут привести к повышению счета за электроэнергию. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Это повышает температуру поверхности элемента по сравнению с чистым состоянием и замедляет передачу тепла воде. Эталонное энергопотребление, необходимое для доведения 1 литра воды до кипения, составляет примерно 0,10 кВт*ч, — пояснил специалист.
Накипь повышает не только энергозатраты, но и ускоряет износ нагревателя. Постоянная работа при повышенной температуре, циклические термонапряжения и коррозия могут привести к микротрещинам и преждевременному выходу прибора из строя.
Своевременное удаление минеральных отложений снижает шум и уменьшает потери энергии. Физик посоветовал для чистки прокипятить воду с лимонной кислотой, дать раствору постоять и тщательно промыть чайник.