6,6 млн рублей выделят на ликвидацию стихийных свалок в Ленинском районе Ростова

В Ленинском районе Ростова-на-Дону около 6,6 млн рублей решили выделить на ликвидацию стихийных мусорок. Соответствующую информацию указали на сайте госзакупок.
Заявки планируют принимать в течение недели, 18 ноября должны определить победителя тендера. Предполагается, что до 31 декабря 2025 года исполнитель будет вывозить мусор «с несанкционированных точек, не включенных в реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».
Заказчиком работ выступает управление ЖКХ Ленинского района Ростова-на-Дону. Напомним, ранее уборку стихийного мусора в Советском районе донской столицы прокомментировала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
