Вышел первый трейлер фильма с Джудом Лоу в роли Путина

Кинокомпания в мире Gaumont показала первый трейлер французского фильма «Кремлевский волшебник», где актер Джуд Лоу сыграл президента России Владимира Путина. Видео опубликовали на YouTube-канале студии.
Также в ролике можно увидеть персонажей актеров Пола Дано и Алисии Викандер.
Первая премьера картины прошла 31 августа 2025 года в конкурсной программе 82-го Венецианского кинофестиваля. «Кремлевский волшебник» получил положительные отзывы критиков, которые успели посмотреть его.
До этого в Сети появились новые кадры из «Кремлевского волшебника», посвященного началу политической карьеры Владимира Путина.
Джуд Лоу рассказал, что «не опасался последствий» во время исполнения роли Владимира Путина, поскольку история в фильме будет рассказана «с умом». Он добавил, что съемочная команда не стремилась к «полемике ради полемики».
По словам «двойника Путина», актера Дмитрия Грачева, выбор Джуда Лоу на роль президента России для ленты «Кремлевский волшебник» — настоящий джекпот для фильма. Грачев также заявил, что сыграть Путина будет тяжелой задачей для артиста. Он отметил, что передать взгляд президента довольно сложно.