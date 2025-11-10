Вышел первый трейлер фильма с Джудом Лоу в роли Путина

По словам «двойника Путина», актера Дмитрия Грачева, выбор Джуда Лоу на роль президента России для ленты «Кремлевский волшебник» — настоящий джекпот для фильма. Грачев также заявил, что сыграть Путина будет тяжелой задачей для артиста. Он отметил, что передать взгляд президента довольно сложно.