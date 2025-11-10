Из Татарстана отправили в Китай новую партию льна

Отметим, что с начала года общий экспорт зерновой продукции из республики в КНР достиг 18,5 тыс. тонн, из которых 11,6 тыс. тонн составил лен. В Татарстане продолжается работа по расширению присутствия на китайском рынке. С начала года 29 предприятий республики прошли аттестацию для экспорта в Китай различных видов сельхозпродукции.