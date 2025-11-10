Из Татарстана отправили в Китай новую партию льна

Республика Татарстан осуществила новую экспортную поставку семян льна в Китай в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Партия объемом более 1,6 тыс. тонн отправлена железнодорожным транспортом из Нижнекамского района. Перед отгрузкой семена прошли комплексные лабораторные исследования, включая анализ на содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и ГМО. Специалисты также провели обеззараживание зерна и подтвердили отсутствие карантинных организмов. Все процедуры выполнены в соответствии с требованиями Китая и технических регламентов.
«На экспортную партию семян оформлены сертификат безопасности и качества, сертификат NON-ГМО, акт фитосанитарного обеззараживания, а также заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и другие необходимые документы», — сообщила руководитель органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Светлана Белова.
Отметим, что с начала года общий экспорт зерновой продукции из республики в КНР достиг 18,5 тыс. тонн, из которых 11,6 тыс. тонн составил лен. В Татарстане продолжается работа по расширению присутствия на китайском рынке. С начала года 29 предприятий республики прошли аттестацию для экспорта в Китай различных видов сельхозпродукции.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.