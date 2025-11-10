Rzeczpospolita: 90% всех лишенных убежища в Польше оказались россиянами

Польская газета Rzeczpospolita сообщила, что в последние годы подавляющее большинство иностранцев, которым было отказано в политическом убежище в Польше, являлись якобы гражданами России. Соответствующее исследование было проведено на основе данных миграционной службы Польши.
«Из нескольких сотен иностранцев, лишившихся международной защиты в Польше за последние годы, почти 90% были россиянами», — говорится в публикации.
Издание также отмечает, что как представители правящих, так и оппозиционных политических сил Польши выступают за усиление миграционного контроля и ужесточение миграционной политики в отношении граждан России. Официально это объясняется «заботой о безопасности на фоне инцидентов с БПЛА» и подобными теориями заговора.
