Эксперт Муртазин рассказал об умном кольце, с которым Греф пришел к Путину

Глава правления Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на пальце. Об этом гаджете aif.ru рассказал IT-эксперт Эльдар Муртазин.
«Умные кольца в нынешней реинкарнации дублируют функции умных часов, браслетов. Они измеряют относительно точно целый ряд жизненных параметров. Этот гаджет не всем удобен и не пользуется большой популярностью даже несмотря на свою доступность», — объяснил он.
По словам IT-эксперта, умные кольца могут следить за своими владельцами.
«Через подобные кольца можно следить за людьми так же, как через умные часы, но это вопрос производителя, настроек безопасности и подобных нюансов», — добавил Муртазин.
