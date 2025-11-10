Ричмонд
Эксперт Муртазин рассказал об умном кольце, с которым Греф пришел к Путину

Какие функции выполняет умное кольцо, которое заметили у Грефа во время его встречи с Путиным, рассказал IT-эксперт Муртазин. Он объяснил, может ли этот гаджет следить за свои.

Источник: Аргументы и факты

Глава правления Сбербанка Герман Греф пришел на встречу к президенту РФ Владимиру Путину с умным кольцом на пальце. Об этом гаджете aif.ru рассказал IT-эксперт Эльдар Муртазин.

«Умные кольца в нынешней реинкарнации дублируют функции умных часов, браслетов. Они измеряют относительно точно целый ряд жизненных параметров. Этот гаджет не всем удобен и не пользуется большой популярностью даже несмотря на свою доступность», — объяснил он.

По словам IT-эксперта, умные кольца могут следить за своими владельцами.

«Через подобные кольца можно следить за людьми так же, как через умные часы, но это вопрос производителя, настроек безопасности и подобных нюансов», — добавил Муртазин.

Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук объяснил aif.ru, в каких случаях может загореться смартфон.

