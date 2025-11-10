Два жилых дома возвели в Москве у станции метро «Кантемировская»

В новых домах предусмотрено 832 квартиры общей жилой площадью более 43 тысяч квадратных метров. Тринадцать квартир адаптированы для маломобильных граждан — они оснащены широкими коридорами и дверными проемами, а в санузлах установлены специальные поручни. Прилегающая территория была комплексно благоустроена: во дворах оборудованы три детские и две спортивные площадки, семь зон для отдыха, проведено озеленение и установлено энергоэффективное освещение.