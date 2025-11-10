Два жилых дома возвели в Москве у станции метро «Кантемировская»

Строительство двух жилых домов завершено в районе Царицыно на юге Москвы при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Общая площадь зданий превышает 76 тысяч квадратных метров. Жилые комплексы расположены в непосредственной близости от станции метро «Кантемировская» и Пролетарского проспекта, что обеспечивает высокую транспортную доступность.
В новых домах предусмотрено 832 квартиры общей жилой площадью более 43 тысяч квадратных метров. Тринадцать квартир адаптированы для маломобильных граждан — они оснащены широкими коридорами и дверными проемами, а в санузлах установлены специальные поручни. Прилегающая территория была комплексно благоустроена: во дворах оборудованы три детские и две спортивные площадки, семь зон для отдыха, проведено озеленение и установлено энергоэффективное освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.