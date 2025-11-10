Названы четыре эффективные техники релаксации для детей и подростков

Специалист рассказала о четырех упражнениях, которые легко выполнять дома. Первое — диафрагмальное дыхание. Во время него ребенок лежит на спине, руку на животе поднимает и опускает при вдохе и выдохе. Второе — прогрессивная мышечная релаксация, то есть поочередное напряжение и расслабление мышц тела — от лица до стоп.