Названы четыре эффективные техники релаксации для детей и подростков

Детский психолог Светлана Мигунова поделилась способами, как помочь детям и подросткам справляться со стрессом и тревогой в повседневной жизни. Освоение простых техник релаксации позволяет успокоить мысли и улучшить самочувствие ребенка. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Стресс в школе, конфликты с друзьями, давление социальных сетей — все это может привести к тревожности, раздражительности и даже физическим симптомам, таким как головные боли и боли в животе. Поэтому важно научить ребенка справляться со стрессом и расслабляться, — подчеркнула Мигунова.
Специалист рассказала о четырех упражнениях, которые легко выполнять дома. Первое — диафрагмальное дыхание. Во время него ребенок лежит на спине, руку на животе поднимает и опускает при вдохе и выдохе. Второе — прогрессивная мышечная релаксация, то есть поочередное напряжение и расслабление мышц тела — от лица до стоп.
Третье упражнение — визуализация, когда ребенок представляет спокойное место и концентрируется на его деталях. Четвертое — осознанность: внимание к дыханию и ощущениям здесь и сейчас. Мигунова отметила, что регулярная практика этих техник помогает детям легче справляться со стрессом.